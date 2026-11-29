Çanakkale'de kuvvetli rüzgar Aile ve Sosyal Hizmetler binasının çatısını uçurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'de kuvvetli rüzgar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasının metal çatısının bir bölümünü tek yönlü tali yola uçurdu. Polisin yolu araç trafiğine kapattığı il merkezinde bir ağaç da devrilirken, rüzgarın gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Çanakkale'de etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, il merkezinde günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yer alan Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasının metal çatısının bir bölümü tek yönlü tali yola uçtu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi yolu araç trafiğine kapattı, çatının etrafında güvenlik çemberi oluşturdu.
Esenler Mahallesi Sadi Fenercigil Caddesi'ndeki bir ağaç da rüzgarın etkisiyle devrildi.
Kuvvetli rüzgarın gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA