Çanakkale'de Kurban Bayramı için trafik tedbirleri artırıldı

Çanakkale'de Kurban Bayramı için trafik tedbirleri artırıldı
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Çanakkale Valiliği, Kurban Bayramı boyunca trafik güvenliği için 365 polis ve jandarma personelinin görev yapacağını duyurdu. Hız denetimlerinin yanı sıra otobüslerde emniyet kemeri kontrolleri yapılacak.

Çanakkale'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 365 polis ve jandarma personeli görev yapacak.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bayram trafiği tedbirleri kapsamında vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için 221'i polis, 144'ü jandarma olmak üzere toplam 365 personelin görevlendirildiği belirtildi.

"Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" ile 24 saat hız denetimi yapılacağı, gündüz 12, gece 8 ekip ile radarla hız kontrolleri gerçekleştirileceği ve hava araçlarıyla toplam 24 saatlik denetim yapılacağının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otobüslerde ve terminallerde emniyet kemeri uyarıları ve denetimler gerçekleştirilecektir. 'Trafikte sıfır can kaybı' ilkesiyle, tüm sürücülerimize kazasız ve huzurlu yolculuklar diliyor, herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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