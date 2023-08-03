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Çanakkale'de Kumköy Barajı Tamamen Kurudu

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyünde bulunan baraj, kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle tamamen kurudu. Barajın kuruması, bölgedeki su kaynaklarının azalması ve kuraklık riskini artırdı.

Çanakkale'de Kumköy Barajı tamamen kurudu

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde baraj tamamen kurudu. Dron ile kaydedilen görüntüler olayın vehametini gözler önüne serdi.

Çanakkale'de kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajlarda istenilen su seviyelerine ulaşılamadı. Yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı giderek azaldı. Bununla birlikte kuraklık riskini de beraberinde getirdi. Eceabat ilçesine bağlı topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde, üreticilerin yıllar önce kullandığı baraj tamamen kurudu. Yıllardır kullanılmayan Kumköy Barajının son halini görenler, gözlerine inanamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yüksel - Güncel

Çanakkale Eceabat Kumköy Güncel Haberler

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