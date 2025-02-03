Çanakkale'de Korkunç Cinayet: Başsız Ceset Bulundu

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki bir kişi, evinde öldürülmüş halde bulundu.

Akçakoyun köyünde yaşayan İsmail D'den bir süredir haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek evine gitti.

Evde başı gövdesinden ayrılmış ceset gören İsmail D'nin yakınları durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin İsmail D'ye ait olduğu belirlenirken, çevrede yapılan aramada da kafası evin dışındaki çöp konteynerinde bulundu.

İsmail D'nin cesedi, otopsi için Yenice Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili İsmail D'nin eşi E.D. (56), Çan ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.