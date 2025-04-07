Çanakkale'de kiraz ağaçları beyaza büründü

Lapseki'de Dumanlı dağı beyaza büründü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimler Nisan ayında beyaza büründü.

Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtü ile kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler önlem aldı. Öte yandan kiraz ağaçları da beyaza büründü.