Çanakkale'de Kiraz Ağaçları Beyaza Büründü
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Nisan ayında gerçekleşen kar yağışı sonucu Dumanlı Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerdeki kiraz ağaçları da karla kaplandı. Ekipler olumsuzluk yaşanmaması için önlemler aldı.
Çanakkale'de kiraz ağaçları beyaza büründü
Lapseki'de Dumanlı dağı beyaza büründü
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimler Nisan ayında beyaza büründü.
Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtü ile kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler önlem aldı. Öte yandan kiraz ağaçları da beyaza büründü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Güncel