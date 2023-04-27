Orman Genel Müdür Yardımcısı Ateş: 'Bu yıl İHA sayısını 8'e çıkardık'

'BU YIL İHA SAYISINI 8'E ÇIKARDIK'

Çanakkale'de, Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde desteklenen 'Türkiye'nin Kazdağları Bölgesinde Biyoçeşitliliğin Korunması ve Orman Peyzajları'nın Sürdürülebilir Yönetimi'nin Güçlendirilmesi Projesi' çalıştayına katılan Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, 2023 yangın sezonunu değerlendirdi. 2023 yangın sezonu öncesi tüm hazırlıkları yürüttüklerini söyleyen Ateş, "Hava araçları filomuzu tekrar faaliyete geçiriyoruz. Kendi hava araçlarımızı filomuza katıyoruz, önümüzdeki haftalarda açılacak. Helikopterlerimiz, uçaklarımız tanıtılacak. Bu tabii peyderpey yürüyecek bir süreç. Bunun yanında kiralık araçlarla, hava araçlarıyla, helikopter, uçaklarla hava gücümüzü kurduk. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Onun dışında da kara araçlarımızı, arazözlerimiz ve pikaplarımızla yeni filomuza 300 araç daha kattık, yangın bölgelerimize dağıtımını yaptık. Personel eksiğimiz olan yerlerde işçi alımlarımız tamamladık. Onlar da görevlerine başladılar" dedi.