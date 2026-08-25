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Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Kayboldu

Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Kayboldu
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinde evinden ayrılan Alzheimer hastası Hasan Cihan (79) için arama çalışması başlatıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri zeytinlik ve ormanlık alanlarda arama yapıyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinde kaybolan Alzheimer hastası Hasan Cihan (79) için arama çalışması başlatıldı.

Ayvacık ilçesi Sazlıaltı mevkisindeki yazlık evinden dün İstanbul'a gideceğini söyleyerek ayrılan Hasan Cihan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, Sazlı köyü bölgesinde arama çalışması başlattı. Aramalar zeytinlik ve ormanlık alanlarda sürerken, çalışmalara AFAD, AKUT ve jandarma personeli katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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