Alzheimer Hastası Yaşlı Adam 2 Gün Sonra Zeytinlikte Sağ Bulundu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Cihan (79), ekipler tarafından sağ bulundu.

Ayvacık ilçesi Sazlıaltı mevkisindeki yazlık evinden önceki gün İstanbul'a gideceğini söyleyerek ayrılan Hasan Cihan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, Sazlı köyü bölgesinde arama çalışması başlattı. Aramalar zeytinlik ve ormanlık alanlarda sürerken, çalışmalara AFAD, AKUT ve jandarma personeli katıldı. Cihan, yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında jandarma komando ekipleri tarafından Sazlı köyü yakınlarındaki zeytinlik bölgede sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Cihan, tedbir amacıyla ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı