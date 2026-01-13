Çanakkale'de arazide kaybolan küçükbaş sürüsünü jandarma ekipleri buldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde arazide kaybolan küçükbaş sürüsü jandarma ekiplerince bulundu.

İlçeye bağlı Danişment köyünde ikamet eden Mustafa Gökçin (29) 112 Acil Çağrı Merkezi hattını arayarak, kendisine ait 24 adet koyunun, otlaması için bırakıldığı çitle çevrili araziden kaybolduğunu bildirdi.

Alınan ihbar üzerine, jandarma ekipleri kayıp hayvanların bulunması amacıyla arama çalışmalarına başladı.

Asayiş timlerinin katılımı ve drone desteğiyle devam edilen arama çalışmaları neticesinde kayıp hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.