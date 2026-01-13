Haberler

Çanakkale'de arazide kaybolan küçükbaş sürüsünü jandarma ekipleri buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde otlama için bırakılan 24 koyun, jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde arazide kaybolan küçükbaş sürüsü jandarma ekiplerince bulundu.

İlçeye bağlı Danişment köyünde ikamet eden Mustafa Gökçin (29) 112 Acil Çağrı Merkezi hattını arayarak, kendisine ait 24 adet koyunun, otlaması için bırakıldığı çitle çevrili araziden kaybolduğunu bildirdi.

Alınan ihbar üzerine, jandarma ekipleri kayıp hayvanların bulunması amacıyla arama çalışmalarına başladı.

Asayiş timlerinin katılımı ve drone desteğiyle devam edilen arama çalışmaları neticesinde kayıp hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

10 gün sonra ortaya çıktı, trafik kazasında ölenlerin kimliği şaşırttı
Hacıosmanoğlu gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor

Gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor