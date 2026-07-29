Çanakkale'de katı atık tesisinde yangın
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki katı atık ve bertaraf tesisinde yangın çıktı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki katı atık ve bertaraf tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Ayvacık Bilaller köyü yakınlarındaki katı atık ve bertaraf tesisinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı