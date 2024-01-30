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Çanakkale'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

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Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

ÇANAKKALE'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Ekipler, yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün yapılan uyarının ardından kentte fırtına ve kar yağışı etkili oluyor. Merkez, Bayramiç, Yenice, Çan ve Biga'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı nedeniyle yollar, beyaza büründü. Çanakkale İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler merkezde 1, Bayramiç'te 3, Biga'da 2, Çan'da 2, Lapseki'de 2 ve Yenice'de 3 olmak toplamda 13 ekip beyaza bürünen yollarda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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