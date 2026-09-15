Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda çok sayıda sikke ele geçirildi
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Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, dedektör, sikke ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, dedektör, sikke ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 dedektör, 2 kazma, 17 sikke ile 223 litre bira ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA