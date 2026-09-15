Haberler

Çanakkale'de kaçakçılık operasyonunda çok sayıda sikke ele geçirildi

Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, dedektör, sikke ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, dedektör, sikke ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 dedektör, 2 kazma, 17 sikke ile 223 litre bira ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı

Yapılan şikeyi gözyaşlarıyla anlattı: En az 3 gol ye, yoksa...
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu

Türkiye'den ayrılalı 7 ay olmuştu! İşte Tekke'nin yerine gelecek isim

Antalya'da kaybolan 6 yaşındaki çocuktan güzel haber geldi! Bulunma anları kamerada

Yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken bakın nereden çıktı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı
Pendik'te 8 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Pendik'te ambalaj fabrikasında yangın! Müdahale sürüyor
Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü
Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyaz'ın yanındaki kızı tanıdınız mı? Öve öve bitiremedi