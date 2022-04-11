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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

ÇANAKKALE'de, polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de, polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli G.Ö. ve A.A.'nın aracında yaptıkları aramada 44 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik viski, 40 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik rakı, 24 şişe gümrük kaçağı 700 mililitrelik likör, 24 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik votka, 6 şişe gümrük kaçağı 1 litrelik cin ele geçirdi. Kaçak içkilere el konuldu. Şüpheli G.Ö. ve A.A. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Güncel, Haberler

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