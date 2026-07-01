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Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı

Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı
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Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü kapsamında müze gemiler ücretsiz ziyarete açıldı, açık su yüzme yarışmaları ve yağlı direk yarışması düzenlendi, 5 bin kişilik sardalya pişirildi.

Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Çanakkale Deniz Müzesi Müdürlüğüne bağlı müze gemiler TCG Nusret ile M/G Uluçalireis ücretsiz olarak halkın ziyaretine açıldı.

Marina ile Kordonboyu'ndaki Lodos arasında açık su yüzme yarışmaları yapıldı.

Çanakkale İskelesi'ndeki Koltuk Barınağı'nda düzenlenen yağlı direk yüzme yarışması heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmaya katılanlar, yağlı direğin ucuna asılan Türk bayrağını almak için kıyasıya mücadele etti.

Zorlu parkuru birkaç denemeyle geçen Ahmet İmcuk, Türk bayrağını almayı başardı.

Öte yandan, Yat Limanı'nda kurulan mangallarda 5 bin kişilik sardalya pişirildi. Balık ekmek yemek isteyen vatandaşlar, Kordonboyu'nda uzun kuyruk oluşturdu.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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