Çanakkale'de jip kamyon dorsesine çarptı: 5 yaralı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada, Almanya'dan İzmir'e tatile gelen bir aile, jipin kamyon dorsesine çarpması sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'de jip kamyon dorsesine çarptı: 5 yaralı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesi Karakadılar köyü sapağı yanında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Çan- Çanakkale karayolunun 10. kilometresi Karakadılar köyü sapağı yanında Çanakkale istikametine gitmekte olan İ. S. yönetimindeki 17 ABA 790 plakalı kamyonun dorse lastiğine çarpan Almanya'dan İzmir'e tatile gelen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen ED ZY 328 plakalı jip yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.