Çanakkale'de İşçi Servisiyle Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kamyonet ile işçi servisi çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı, sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bayramiç'ten Ezine yönüne giden Halil Behçet Erdal'ın kullandığı 17 TE 912 plakalı kamyonet, Ayvacık'tan Bayramiç'e tarım işçisi getiren Mehmet Kaygın idaresindeki 17 AAY 690 plakalı minibüsle ilçe girişinde çarpıştı.
Kazada kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan 4 tarım işçisi de 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel