Haberler

Çanakkale'de İşçi Servisiyle Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Çanakkale'de İşçi Servisiyle Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kamyonet ile işçi servisi çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı, sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde işçi servisiyle kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bayramiç'ten Ezine yönüne giden Halil Behçet Erdal'ın kullandığı 17 TE 912 plakalı kamyonet, Ayvacık'tan Bayramiç'e tarım işçisi getiren Mehmet Kaygın idaresindeki 17 AAY 690 plakalı minibüsle ilçe girişinde çarpıştı.

Kazada kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan 4 tarım işçisi de 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel
Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler güçlükle ikna etti

Her şey kızlarının önünde oldu! Kimse ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikerinin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.