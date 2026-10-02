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Çanakkale'de İl Tarım ve Orman ekipleri 11 yurtta gıda denetimi yaptı

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Çanakkale'de İl Tarım ve Orman ekipleri 11 yurtta gıda denetimi yaptı
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Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerdeki 11 yükseköğretim yurdunda eş zamanlı gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde gıdaların muhafazası, soğuk zincir, son tüketim tarihleri, yemek üretim ve servis koşulları ile personel hijyeni kontrol edildi.

Çanakkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yükseköğretim yurtlarına yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinin kontrol görevlileri tarafından yurtlarda kalan öğrencilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla Çanakkale merkez ve ilçelerinde 11 yurtta eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde gıdaların muhafaza ve depolama koşulları, soğuk zincir şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, yemeklerin hazırlanması ve pişirilmesi, servis koşulları, personel hijyeni, işletme temizliği ve genel hijyen şartları kontrol edildi.

Yemek üretim süreçleri yerinde incelenerek, yemekhane, mutfak, depo ve servis alanlarında hijyen kurallarına uygun çalışma koşullarının sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA
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