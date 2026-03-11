Haberler

Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği huzur uygulamalarında 9 bin 740 kişi ve 2 bin 868 araç incelendi. Uyuşturucu madde, sentetik haplar ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2-9 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 9 bin 740 kişi ve 2 bin 868 araç incelendi.

Farklı suçlardan aranması bulunan 25 kişi yakalandı, 462 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda toplam 271 gram uyuşturucu madde, 878 sentetik uyuşturucu ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ile Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan materyaller ele geçirildi.

Denetimlerde, 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 32 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Polis tarafından uygulamada gözaltına alınan 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Akay
