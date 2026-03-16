Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 4 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'de huzur uygulamalarında farklı suçlardan yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9-16 Mart tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 10 bin 165 kişi, 4 bin 95 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 31 kişi yakalandı, 725 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Toplamda, 264 gram narkotik madde, 172 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 bin 827 av tüfeği fişeği, 2 hassas terazi, 2 el telsizi, uyuşturucu ticaretinden el edilen 27 bin 800 lira ele geçirildi.

Uygulamalarda 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli tutuklandı.

İkamette kumar oynattıkları tespit edilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kumar oynadıkları tespit edilen 16 kişiye idari işlem yapıldı, ayrıca kumar oyununda kullanılan 49 adet iskambil kağıdı ile 87 bin 350 lira ve 2 adet çeyrek altına el konuldu.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 40 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

İl genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüpheliye ait 1 ikamet ve 1 işyerinde yapılan aramalarda, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 3 adet kompresör motoru, 198 bin 200 adet boş makaron, 14 bin 700 adet doldurulmuş makaron,114 paket tütün,12 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.