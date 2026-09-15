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Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 15 kişi tutuklandı

Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 15 kişi tutuklandı
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Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 6, hakkında adli işlem yapılan 9 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 6, hakkında adli işlem yapılan 9 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 7-14 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 11 bin 364 kişi ve 3 bin 22 araç kontrol edildi, 760 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 12 kişiden 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Toplamda, 61 gram narkotik madde, 2 kök kenevir bitkisi, 149 adet uyuşturucu içerikli hap, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 80 bin 617 TL, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 333 adet fişek ele geçirildi.

Uygulamalarda hakkında adli işlem yapılan 73 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 90 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA
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