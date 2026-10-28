Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 110 kişiden 13'ü tutuklandı

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen huzur uygulamalarında yakalanan 110 kişiden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 19-26 Ekim'de gerçekleştirilen huzur uygulamasında 386 umuma açık işletme, 119 metruk bina, 121 park ve bahçe, 148 günübirlik konaklama işletmesi ile 102 otel ve pansiyon kontrol edildi.

Uygulamalarda 9 bin 987 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı ve 4 bin 115 araç denetlendi. Araç sorgulamaları neticesinde 13 araç trafikten men edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde, aralarında farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de yer aldığı 110 kişiden 13'ü tutuklandı.

Kaynak: AA