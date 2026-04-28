Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20-27 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 8 bin 892 kişi ve 2 bin 761 araç incelendi.

Farklı suçlardan aranması bulunan 27 kişi yakalandı, 555 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda toplam 443 gram uyuşturucu, 78 sentetik uyuşturucu ecza hap ve ruhsatsız silah ve 10 fişek ele geçirildi.

Denetimlerde, 97 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 135 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada gözaltına alınan ve haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "nitelikli dolandırıcılık", "fuhşa teşvik", "zorlama" ve "aracılık" suçların işlem yapılan, diğer suçlardan da araması olan 11 şüpheli ise çıkarıldıkları adliyede sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.