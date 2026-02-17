Haberler

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında uyuşturucu madde imal ve satışı suçundan 3 kişi tutuklandı. Uygulamalarda toplamda 316 gram uyuşturucu madde ve 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamalarında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satmak' suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 9-16 Şubat tarihleri arasında huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda; 8 bin 984 şüphelinin kimlik sorgulamaları yapıldı, 2 bin 489 araç incelendi. İncelemelerde çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalanırken, 656 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca uygulamalarda araçlarda yapılan aramalarda 316 gram narkotik madde, 50 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen 17 bin 220 TL ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheli, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve satmak' suçundan tutuklandı.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den yeniden analiz talebi

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Reynmen'den ilk açıklama
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı

Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi

Dünyanın kilitlendiği zirve başladı! Trump'tan sürpriz hamle