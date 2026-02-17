Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

ÇANAKKALE'de polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamalarında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satmak' suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 9-16 Şubat tarihleri arasında huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda; 8 bin 984 şüphelinin kimlik sorgulamaları yapıldı, 2 bin 489 araç incelendi. İncelemelerde çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalanırken, 656 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca uygulamalarda araçlarda yapılan aramalarda 316 gram narkotik madde, 50 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen 17 bin 220 TL ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheli, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve satmak' suçundan tutuklandı.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK, (Çanakkale),