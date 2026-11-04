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Çanakkale'de huzur uygulamalarında 17 şüpheliden 10'u tutuklandı

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Çanakkale'de huzur uygulamalarında 17 şüpheliden 10'u tutuklandı
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Valilik açıklamasına göre Çanakkale'de 26 Ekim-2 Kasım'da yapılan huzur uygulamalarında 7 bin 135 kişi ve 1504 araç kontrol edildi, 274 sürücüye idari para cezası verildi. Çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı, 66 düzensiz göçmen GÖKSEM'e teslim edildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 9 bin 548 kişi ve 2 bin 232 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim-2 Kasım'da İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 7 bin 135 kişi ve 1504 araç kontrol edildi, 274 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 şüpheliden 10'u sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda 76 gram narkotik madde, 3378 narkotik madde içerikli hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 66 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ayrıca olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 3 araç, 39 can yeleği, 3 can simidi ve 5 el pompası ele geçirildi, 19 bin 800 liraya el konuldu.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunduğu belirlenen 102 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA
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