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Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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Çanakkale merkez Esenler Mahallesi'nde hobi bahçelerinin arkasındaki tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında bir baraka zarar gördü.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Esenler Mahallesi'nde, hobi bahçelerinin arkasındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekipler yoğun çalışma sarf etti.

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve Çanakkale Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de TOMA'larla müdahalede bulundu.

Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, hobi bahçelerinde yer alan bir baraka zarar gördü.

Kaynak: AA / Burak Akay
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