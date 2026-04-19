Haberler

Lapseki'de köy hayırları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Beybaş köyünde yapılan hayır programı, mevlit okunması ve ardından pilav ile yoğurt ikramıyla gerçekleştirildi. Köy muhtarı, 1000 kişilik yemek davetiyle programa katılanlara teşekkür etti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde köy hayırlarının ilki ilçeye bağlı Beybaş köyünde başladı.

Hayır programı, köy camisinde öğle namazının ardından mevlit okunmasıyla başladı.

Mevlit programı sonrasında davetlilere, köy muhtarınca yaptırılan pilav ve yoğurt ikramında bulunuldu.

Köy muhtarı Murat Beceren, hayır yemeklerinin ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek. "Allah kabul eylesin. 1000 kişilik pirinç ve bulgur pilavı yanında yoğurt ikramında bulunduk. Rabbim kabul eylesin, katılan her kesten razı olsun." dedi.

Köy hayrına, ilçe protokolü ile vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev hamburger zincirine kayyum atandı

Dev hamburger zincirine kayyum atandı! Şubeler tek tek kapanıyor
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Kapanış törenine damga vuran tepki: İslam karşıtı ittifak kurdular
Dev hamburger zincirine kayyum atandı

Dev hamburger zincirine kayyum atandı! Şubeler tek tek kapanıyor
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

Dünyayı alarm durumuna geçiren adım
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış