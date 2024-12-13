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Çanakkale'de Hayalet Ağ Temizliği Projesi Tamamlandı

Çanakkale'de Hayalet Ağ Temizliği Projesi Tamamlandı
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Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında 2024 yılı itibarıyla denizden 500 bin metrekarelik alanda hayalet ağ temizliği gerçekleştirildi. Vali Ömer Toraman, deniz ekosisteminin korunması için sürdürülen çalışmaları değerlendirdi.

Çanakkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje kapsamında bu yıl denizde 500 bin metrekare alanda "hayalet ağ" temizliği yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce 2016'da başlatılan "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında Çanakkale'de yürütülen çalışmanın 2024 yılı kapanış etkinliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yat Limanı'nda gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizlerde zaman zaman istenmeyen kirliliklerin ve olumsuzlukların yaşanabildiğini söyledi.

Bunlardan birinin "hayalet ağ" diye bilinen atıklar olduğunu belirten Toraman, şöyle devam etti:

"Balıkçılık faaliyetleri yürütülürken çeşitli sebeplerle deniz alanında kalan ağlar, deniz hayatı için çok büyük tehlike ve risk oluşturuyor, deniz canlıları açısından istenmeyen bir duruma sebebiyet veriyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığımızın da talimatlarıyla 2016 yılından bugüne kadar Çanakkale'de, kıyı bölgesinde, deniz alanlarında düzenli taramalar yürütülüyor. Bu taramalar neticesinde de tespit ettikleri hayalet ağların denizden çıkarılması için de gayret gösteriyorlar. Bu sene 2024 yılı faaliyet programında Çanakkale'de 500 bin metrekarelik alan tarandı."

Vali Toraman, çıkarılan hayalet ağların bir bölümünün Yat Limanı'nda sergilendiğini dile getirdi.

Bu çalışmalarla deniz ekosistemine destek sağlandığını anlatan Toraman, "Bu vesileyle özellikle balıkçılık yapan hemşehrilerimizden beklentimiz, faaliyetlerini tekniğine uygun yürütmeleri, sürdürülebilir balıkçılık için konulan kurallara riayet etmeleri, ilgili kamu kurumlarıyla sürekli işbirliği içinde olmaya gayret göstermeleri. Çünkü asıl olan, bu deniz ekosistemini muhafaza etmek." dedi.

Kaynak: AA / Enishan Keskin - Güncel
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