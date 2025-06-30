Çanakkale'de Freni Boşalan Kamyon 4 Araca Çarptı: 4 Yaralı

Çanakkale'de Freni Boşalan Kamyon 4 Araca Çarptı: 4 Yaralı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, frenleri boşalan bir kamyon 4 araca çarparak devrildi. Olayda 4 kişi yaralandı ve sürücü gözaltına alındı. Kaza sonucunda çevredeki trafik bir süre kapatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde seyir halindeyken freni boşalan kamyonun 4 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'den Balıkesir istikametine seyir halindeki Umut A. idaresindeki 10 HH 628 plakalı talaş yüklü kamyon, freninin boşalması üzerine Sahil Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen 34 FER 406, 17 AFZ 820, 34 LA 2606, 17 HU 792 plakalı araçlara çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan otomobillerde bulunan Bektaş Duran ve İbrahim Sakin ile yaya Suriye uyruklu Subhi El Aziz ve bankta oturan Satılmış Arslan yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürülürken, kamyon sürücüsü Umut A. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle çevredeki trafik lambalarında ve kamyonun devrilmesi sonucu yıkılan yol kenarındaki duvarın üzerine düştüğü 26 EG 951 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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