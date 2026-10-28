Çanakkale'de feribotlardaki gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

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Çanakkale'de deniz araçlarında bulunan gıda işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren feribotlarda hizmet veren gıda satış işletmelerine yönelik gıda kontrolü ve denetimleri gerçekleştirildi.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerde, deniz seyahati yapan yolculara sunulan gıda ürünleri ve işletmelerin hijyen koşulları titizlikle incelendi.

Denetimler kapsamında, gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, ürünlerin muhafaza koşulları ve soğuk zincir uygulamaları, işletme ve personel hijyeni, etiket bilgileri ve mevzuata uygunluk ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edildi.

Vatandaşların sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla resmi kontrol faaliyetlerinin, il genelinde aralıksız ve titizlikle devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA