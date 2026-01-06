Haberler

Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Güncelleme:
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, Ege Denizi'nde yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ firması ve Çanakkale Valiliği, vatandaşları olası tehlikelere karşı uyardı.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan Çanakkale Valiliği fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Çatıdan düşen kar kütlesi genç kızın hayatına mal oldu

Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa

Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

