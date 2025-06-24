Çanakkale'de Ev Bahçesindeki Depoda Yangın
Çanakkale'nin Çan ilçesinde İbrahim Arabacı'ya ait evin bahçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.
??????? Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın söndürüldü.
Çakmakçayır Mahallesi Değirmen Sokak'ta İbrahim Arabacı'ya ait evin bahçesindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekibi ile Çan Orman İşletme Müdürlüğü arazözünün müdahalesiyle çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.
Depoda hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel