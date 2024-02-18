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Çanakkale'de Eski Eşini Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, eski eşini öldürdükten sonra cesedini Biga'da bir araziye gömdüğü iddia edilen kişi ile şüpheliye yardım ettiği öne sürülen kardeşi gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, eski eşini öldürdükten sonra cesedini Biga'da bir araziye gömdüğü iddia edilen kişi ile şüpheliye yardım ettiği öne sürülen kardeşi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Biga'da yaşayan Fırat Y. (30), dün eşinin hastalandığını söyleyerek, ilçedeki bir arkadaşından ödünç olarak aracını istedi.

Daha sonra kardeşi Yağız Y'yi de (20) yanına alan Fırat Y, konuşmak için eski eşi Saliha G'nin Lapseki Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gitti. Fırat Y. ile otomobile aldığı Saliha G. arasında bir süre sonra tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat Y, Saliha G'yi aracın içinde bıçaklayarak öldürdü.

Fırat Y. daha sonra kardeşi Yağız Y'nin de yardımıyla Saliha G'nin cesedini, Biga'nın Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanına gömdü.

Sabah saatlerine doğru Fırat Y'den teslim aldığı aracında kan lekelerini fark eden arkadaşının durumu polise bildirmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

Fırat Y'nin, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ederek, Saliha G'yi hafriyat alanına gömdüğünü anlattığı öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Biga Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan cenazesi otopsi için Çanakkale Devlet Hastanesine götürülen Saliha G'nin, ilk evliliğinden, 18 yaşından küçük iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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