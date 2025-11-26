Haberler

Çanakkale'de Eşini Av Tüfeğiyle Öldüren Fail Tutuklandı

Güncelleme:
Ezine ilçesinde boşandığı eşini av tüfeğiyle öldüren Ferdi A., mahkemece tutuklandı. Olayın tanığı kızı, annesinin suçsuz olduğunu ve faile en ağır cezanın verilmesini istedi.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde boşandığı eşi Ferdi A. (45) tarafından av tüfeğiyle öldürülen Şerife A.'nın (37) kızı Şehrazat A. (18), "Olay günü sabah kavga etmişlerdi. Yine suçlamalarla annemin üstüne geldi. Sonrasında annem iş yerine gitmişti. Annemi takip edip, orada katletti. O sabah evden annemle birlikte çıkmıştık. Ağabeyim işe bırakmıştı ama o katil yüzünden eve birlikte dönemedik" dedi.

Olay, 11 Ekim'de Ezine ilçesinde meydana geldi. Ferdi A., sabah saatlerinde 2,5 ay önce boşandığı Şerife A.'nın çalıştığı Camikebir Mahallesi'ndeki dönerci dükkanına geldi. Ferdi A., Şerife A.'ya av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. Yaralanan Şerife A., kanlar içerisinde yerde kaldı. Yaralanan Şerife A., ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şerife A., kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından polis tarafından yakalanan Ferdi A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ferdi A., savcılıktaki ifadesinde, "Olay gerçekleşmeden önce de yanına gittim. Aramız düzelsin diye yalvardım. Aniden sinirlenip, öldürdüm. Dedemden kalma tek kırma silahla saat 11.00 sıralarında Şerife A.'nın çalıştığı iş yerine gittim. Tüfeği kendisine tuttum. Tüfekle göğsüne 1 el ateş ettim" dedi.

'ANNEMİN KANI YERDE KALMASIN'

Şerife A.'nın kızı Şehrazat A., "Babam, anneme sürekli iftira attı. Olay günü sabah kavga etmişlerdi. Yine suçlamalarla annemin üstüne geldi. Sonrasında annem iş yerine gitmişti. Annemi takip edip, orada katletti. O sabah evden annemle birlikte çıkmıştık. Ağabeyim işe bırakmıştı ama o katil yüzünden eve birlikte dönemedik. Şu an kendisini, 'İftira attı' diyerek savunuyor. Cezası hafiflesin diye kendine deli raporu çıkarmaya çalışıyor. Böyle bir durum yok. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum. Annemin, suçsuz bir kadının özellikle kanının yerde kalmasını istemiyorum. Boşanma süreci vardı. Anneme sürekli 'Kalk seni boşayacağım, boşanalım. Seni istemiyorum, boşayacağım seni' hitaplarında bulunuyordu. Anneme artık ben, 'Anne boşa, başka bir ev tutup, çıkalım. Kendi hayatımıza bakalım, uzaklaşalım' dedim. Sonrasında ise boşandılar" diye konuştu.

'KARDEŞLERİMİN VELAYETLERİNİ ALMAK İSTİYORUM'

Babasının zaman zaman çalışmak için memleketine gittiği 1 ay hatta daha uzun süreler gelmediğini belirten Şehrazat A., "Olaydan bir gün önceki gece yine böyle memleketinden dönmüştü. Girip, odaya yattı. Sabah ise olay yaşandı. 4 kardeşiz. 19 yaşında bir ağabeyim ve biri 14, diğeri ise 11 yaşında 2 de erkek kardeşim var. Onların velayetlerini kendim almak istiyorum. Onun için savaşacağım ve elimden geleni de ardıma koymayacağım. Artık her şey kardeşlerim için. En ağır cezayı almasını, suçunu kabullenmesini istiyorum. İçimiz rahatlamaz belki ama ibret olur en azından. Hiçbir kadın boşanmış bile olsa ölümü hak etmiyor" dedi.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
