Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 3 zanlı tutuklandı ve çeşitli malzemelere el konuldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis, çevre illerden aldıkları düzensiz göçmenleri Ayvacık sahil bölgesine getiren 2 aracı Küçükkuyu ilçesinde, öncü olduğu tespit edilen diğer aracı ise Bayramiç ilçesinde yakaladı.

Araçlarda bulunan Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Polis ekiplerince 2 otomobil, 1 minibüs, 19 bin 800 lira, 16 can simidi, 2 hava pompasına el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan S.A, H.M.Ö. ve T.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

