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Çanakkale'de deniz temizliği yapıldı

Çanakkale'de deniz temizliği yapıldı
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Çanakkale'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı. Etkinlikte çıkarılan atıklar sergilenirken, çevre kirliliğine dikkat çekildi.

Çanakkale'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla deniz temizliği yapıldı.

Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Dünya bize emanet" temasıyla çevre kirliliğine dikkati çekmek, denizlerimizi korumak ve çevre bilincini artırmak amacıyla, Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Kordon Boyu'nda deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, kurum temsilcileri ve uzman dalgıç ekipleri katıldı.

Etkinlik kapsamında deniz dibinden çıkarılan atıklar sergilenirken, çevre kirliliğinin deniz ekosistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Katılımcılar daha sonra, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hayalet Ağlar Fotoğraf Sergisi'ni gezdi.

Kaynak: AA / Burak Akay
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