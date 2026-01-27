Haberler

Çanakkale'de duayen gazeteciler mezarları başında anıldı
Güncelleme:
Çanakkale'de 27 Ocak 2007'de vefat eden Anadolu Ajansı (AA) eski büro müdürü Yaşar Türe ile TRT Çanakkale Temsilcisi Turhan Narler, mezarları başında anıldı.

Gazeteci meslektaşları ve Yaşar Türe'nin ailesi öğle saatlerinde Çanakkale Şehit Kabristanlığındaki mezarına geldi.

Burada Türe ve Narler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Törene katılanlar, kentte uzun yıllar görev yapıp aynı gün hayatlarını kaybeden Yaşar Türe ve Turhan Narler ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Programa, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfah Dehmen, Belediye Başkan Vekili Muhammed Güngör, eski belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

