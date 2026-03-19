Çanakkale merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Çanakkale merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, maddi zorluk yaşayan vatandaşları hedef alan 4 şüpheli tutuklandı. Yapılan incelemelerde 23 kişinin dolandırıldığı belirlendi.

Çanakkale merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, maddi zorluk yaşayan veya nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlarla iletişime geçilip muvafakatleri alınarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, 23 kişinin bu yöntemle zarara uğratıldığı belirlendi.

Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çanakkale merkezli Manisa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda şüpheliler Ş.G, F.A, B.A. ve O.A. yakalandı, çeşitli materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda

Trump'ın göz diktiği ülkeye Putin arka çıktı! Dev tankerler yolda