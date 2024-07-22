Çanakkale'de depremin ardından bazı evlerde çatlaklar oluştu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem sonrası Ayvacık ilçesinde bazı eski tip evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi derinliği ise 10.23 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Çanakkale merkez ve Ayvacık ilçelerinde de hissedildi.

Çanakkale Valiliği tarafından herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtilen yapılan açıklamada, "22 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 17.39'da İlimiz Ezine İlçesi merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup yapılan taramalara göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Ayvacık'ta bazı evlerin duvarları çatladı

Ezine ilçesinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem Ayvacık ilçesinde de hissedildi. İlçedeki Hamidiye Mahallesinde bazı eski tip evlerin duvarlarında deprem sonrası çatlaklar oluştu.