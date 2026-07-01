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Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı, deniz şehitleri anıldı

Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı, deniz şehitleri anıldı
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Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı kapsamında törenler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinliklerde deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı, boğazda su gösterisi yapıldı ve dalgıçlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Bölge Liman Başkanı Biçici, Çanakkale'nin denizcilikteki önemini vurguladı.

ÇANAKKALE'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlanıp, deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, "Tarih boyunca denizlerin merkezinde yer alan Çanakkale, yalnızca stratejik konumuyla değil, denizcilik kültürü, limanları ve deniz emniyetine sunduğu katkılarla da ülkemiz için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Biçici, "Tarih boyunca denizlerin merkezinde yer alan Çanakkale, yalnızca stratejik konumuyla değil, denizcilik kültürü, limanları ve deniz emniyetine sunduğu katkılarla da ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Bizler de Çanakkale Liman Başkanlığı olarak deniz emniyetini, çevrenin korunmasını ve denizcilik faaliyetlerinin uluslararası standartlarda yürütülmesini sağlamak için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Denizcilik; ticaretin, ekonominin ve kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Güçlü bir denizcilik sektörü, güçlü bir Türkiye'nin temel yapı taşlarından biridir. Bu bilinçle denizlerimizi korumak, limanlarımızı geliştirmek ve gelecek nesillere denizcilik sevgisini aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

BOĞAZDA SU GÖSTERİSİ

Katılımcılar, törenin ardından feribotla Çanakkale Boğazı'na açıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerle de boğazda su gösterisi yapılmasının ardından program sona erdi.

DALGIÇLAR DENİZ DİBİNİ TEMİZLEDİ

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yat Limanı içerisinde polis ve Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Dalgıçlar denizden çok sayıda lastik çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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