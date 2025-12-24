Haberler

Boşanma aşamasındaki çifti öldüren şüpheli tutuklandı

Boşanma aşamasındaki çifti öldüren şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Barış ve Duygu Tekebaş çifti, Recep Şatrol tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Şatrol ve ona yardım eden iki kişi tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Barış Tekebaş (23) ile Duygu Tekebaş'ı (23) silahla öldüren Recep Şatrol (46) ile ona yardım ettikleri belirlenen M.D ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Aralık'ta Ayvacık ilçesindeki Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin bahçesinde meydana geldi. Vinç ve taşıyıcı firması sahibi Recep Şatrol, eski çalışanı olan Barış Tekebaş'ı yanına çağırdı. Barış Tekebaş, boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş ile Şatrol'un yanına geldi. Recep Şatrol ile Barış Tekebaş arasında alacak verecek meselesi ve başka konular üzerinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Şatrol, üzerinde bulunan tabanca ile ateş ederek boşanma aşamasındaki Barış ve Duygu Tekebaş çiftini vurup kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekebaş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinden kaçan Şatrol'u yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda şüpheli, Ayvacık ilçesinde bağlı Ahmetçe köyü yakınlarındaki bir barakaya düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Ayrıca olayla ilgisi olan M.D ile B.S. de yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şatrol ile M.D ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Brezilya'da 2 yaşındaki kız çocuğu pirana saldırısında hayatını kaybetti

İhmalin böylesi! 2 yaşındaki çocuğun sonu korkunç oldu
Özcan Deniz'in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor

Ünlü şarkıcının annesi kanserle savaşıyor
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı

Okul koridorunun yeni temizlendiği gören öğrenci bakın ne yaptı?
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı