Çanakkale'de sahilde bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahilde bulunan erkek cesedinin, kayıptan bildirilen Cengiz Gürel'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sahilde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Koruoba köyü sakinleri tarafından 9 Şubat'ta deniz kenarında bulunan ve Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılan cesedin kimlik tespiti için çalışmalar tamamlandı.

Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, Balıkesir'in Akçay beldesinde kayıp ilanı verilen Cengiz Gürel'e (56) ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

