Çanakkale'de Bot Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Çanakkale'de meydana gelen patlamada, sağlık personeli Ahmet Seçkin hayatını kaybetti, Semih Çetin ağır yaralandı. Olay, Kumkale Balıkçı Barınağı'nda gerçekleşti.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Çanakkale'de merkeze bağlı Kumkale köyünde, saat 18.15 sıralarında Kumkale Balıkçı Barınağı'nda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden sağlık personelinin Ahmet Seçkin (34), ağır yaralı olan vatandaşın ise babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin (23) olduğu öğrenildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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