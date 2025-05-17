Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşinin Vurularak Öldürüldüğü Kadının Cenazesi Düzenlendi

Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşinin Vurularak Öldürüldüğü Kadının Cenazesi Düzenlendi
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Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürülen 25 yaşındaki Zeynep Zan'ın cenazesi, Arslanca Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Eşinin tutuklandığı olayda, çok sayıda kişi cenaze namazında hazır bulundu.

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Zan (34) tarafından dün İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde başından tabancayla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Zeynep Zan (25) için Arslanca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Zeynep Zan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme, Kent Konseyi Başkanı Halit Kubilay Fırat, belediye meclis üyeleri ve kadın dernekleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Zan'ın cenazesi burada kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Namazın ardından Zeynep Zan'ın tabutu cami çıkışına kadar kadınlar tarafından taşındı.

Bu arada emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Uğur Zan çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Uğur Zan, 17 EE 166 plakalı motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı, 34 GGZ 686 plakalı kiralık otomobille takip etmiş, İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla ateş ettiği Zan'ı öldürmüş, kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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