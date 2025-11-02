Haberler

Çanakkale'de Boş Arazide Kız Bebek Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir boş arazide yeni doğmuş bir kız bebeğin cesedi bulundu. Sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, boş arazide kız bebek cesedi bulundu.

Ayvacık ilçesinde bağlı İlyasfakı köyü yakınlarında akşam saatlerinde boş bir arazide kız bebek cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göbek bağının henüz kurumamış olması nedeniyle yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Canlı anlatım! Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor

Canlı anlatım: Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Efsane dizideki ikonik ev satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Yoldan geçenlere dehşet yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar

Yoldan geçenlere dehşeti yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...

G.Saray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.