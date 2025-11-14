Haberler

Çanakkale'de Bebek Cesedi Olayı: Türkmenistan Uyruklu Kadın Tutuklandı

Çanakkale'de Bebek Cesedi Olayı: Türkmenistan Uyruklu Kadın Tutuklandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili olarak gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu kadın, tutuklandı. Olayın detayları ve yapılan soruşturmalar hakkında bilgi verildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu kadın, tutuklandı.

Olay, 2 Kasım'da Ayvacık ilçesine bağlı Erecek köyü yakınlarında meydana geldi. Boş bir arazide kız bebeğin olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Göbek bağının henüz kurumamış olması nedeniyle yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) personelinden oluşan özel ekip çalışma başlattı. Çalışma sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Türkmenistan uyruklu bir kadın, 11 Kasım'da yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
