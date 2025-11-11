Haberler

Çanakkale'de Bebek Cesedi Bulundu: Kadın Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, boş bir arazide bulunan bebek cesedi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Türkmenistan uyruklu bir kadın şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, boş arazide kız bebeği cesedi bulunmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında kadın şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Erecek köyü Yayyeri mevkisi yakınlarındaki araziye hayvan otlatmak için çıkan köylülerin, 2 Kasım'da bebek cesedi bulmalarının ardından Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) tarafından oluşturulan özel ekip, teknik ve fiziki takip çalışmalarını tamamladı.

Çalışma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Türkmenistan uyruklu kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin Ayvacık İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay

Ayvacık'ta, 2 Kasım'da hayvan otlatmak için araziye çıkan köylüler, burada bebek cesedi bulmuş, bunun üzerine durum köy muhtarlığı ile jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, cesedin göbek bağının yeni kesilmiş kız bebeğe ait olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
Haberler.com
500
