Çanakkale’de Kurban Bayramlaşması

Çanakkale'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman'ın ev sahipliğinde Deniz Polisevi'nde düzenlenen programa, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutan Vekili SG Kıdemli Yüzbaşı Derya Kara Eldemir, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Simge Kutlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdür Vekili Serkan Çelikkanat, Baro Başkanı Ardahan Dikme, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile mesleki odaları temsilcileri, protokol üyeleri, şehit aileleri ile gazi derneklerinin üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ve vatandaşlarla bayramlaşan Vali Toraman, Kurban Bayramı'nı mutlu ve huzurlu geçirmeleri temennisinde bulundu.