Haberler

Gelibolu'da batan balıkçı teknesinde arama çalışması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde batan balıkçı teknesinde kayıp olduğu bildirilen 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde batan balıkçı teknesinde kayıp olduğu bildirilen 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Salih Kocaman, arkadaşları Ayhan Yavaş, Ayhan Yaldızlı ve Orhan Yavaş ile birlikte Güneyli koyundan balık avı için tekneyle denize açıldı.

Tekne henüz bilinmeyen nedenle Bakla Burnu açıklarında battı.

Orhan Yavaş olay sonrası yüzerek karaya çıkarken Ayhan Yavaş ve Ayhan Yaldızlı hayatını kaybetti.

Kayıp olduğu bildirilen Salih Kocaman'ın bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yavaş ve Yaldızlı'nın cenazeleri sahilden alınıp ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Yavaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
Sahibine ulaştırdığı 700 mark yıllar sonra 103 bin lira olarak döndü

700 marklık iyiliği yıllar sonra 103 bin TL olarak döndü
Sahibine ulaştırdığı 700 mark yıllar sonra 103 bin lira olarak döndü

700 marklık iyiliği yıllar sonra 103 bin TL olarak döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.