Gelibolu'da batan balıkçı teknesinde arama çalışması

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde batan balıkçı teknesinde kayıp olduğu bildirilen 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Salih Kocaman, arkadaşları Ayhan Yavaş, Ayhan Yaldızlı ve Orhan Yavaş ile birlikte Güneyli koyundan balık avı için tekneyle denize açıldı.

Tekne henüz bilinmeyen nedenle Bakla Burnu açıklarında battı.

Orhan Yavaş olay sonrası yüzerek karaya çıkarken Ayhan Yavaş ve Ayhan Yaldızlı hayatını kaybetti.

Kayıp olduğu bildirilen Salih Kocaman'ın bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yavaş ve Yaldızlı'nın cenazeleri sahilden alınıp ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Yavaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.