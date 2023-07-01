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Çanakkale'de Ayı Saldırılarına Karşı Elektrikli Çit Hırsızı Tutuklandı

Çanakkale'de Ayı Saldırılarına Karşı Elektrikli Çit Hırsızı Tutuklandı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bal üreticilerinin ayı saldırılarından korumak amacıyla kovanların etrafına çektikleri elektrikli çitleri çaldığı fotokapanla tespit edilen zanlı tutuklandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bal üreticilerinin ayı saldırılarından korumak amacıyla kovanların etrafına çektikleri elektrikli çitleri çaldığı fotokapanla tespit edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kazdağları'nda yer alan Yeşilköy köyündeki Bal Ormanı Bölgesi'ne kestane balı üretmek için götürdükleri kovanlarını, ayı saldırılarından korumak amacıyla elektrikli çitle çeviren üreticiler, daha önce de yaşadıkları hırsızlık olaylarına karşı fotokapan sistemi kurdu.

Fotokapan görüntülerini izleyen üreticiler, kovanların yer aldığı bölgeye gündüz vakti gelen 17 SD 610 plakalı aracın akşam saatlerinde tekrar gelmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları aramada tesit edilen araç içinde L.Ö'yü yakaladı, arıcılara ait olduğu belirlenen elektrikli çit, panel, akü ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen L.Ö. tutuklandı.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel

Çanakkale Kaz Dağı Bayramiç Güncel Haberler

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