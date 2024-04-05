Çanakkale'de Avukatlar Günü Töreni Düzenlendi

Çanakkale'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Çanakkale Baro Başkanı Hande Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keskin, törende yaptığı konuşmada, demokratik toplumun temel direğinin adalet, adalete erişimin güvencesinin ise avukatlar olduğunu söyledi.

Avukatların yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusu olduğunu belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan, toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü baro gerekir. Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu barodur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür."

Törene, avukat Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, eski baro başkanları ile avukatlar katıldı.